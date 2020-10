Eine halbe Milliarde für erschwingliches Wohnen

In einer Pressemitteilung, die am frühen Freitagnachmittag veröffentlicht wurde, erläuterte das Ministerium für Wohnungswesen, wie es seinen Plan mit dem Titel «Der Weg zu erschwinglichem Wohnraum in Luxemburg» umsetzen will. Mehr als 550 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in die Hand genommen werden, um diese Art von Wohnraum im ganzen Land zu schaffen.

Gegenwärtig weist das Ministerium für Wohnungswesen darauf hin, dass «3600 erschwingliche Wohneinheiten in 57 Gemeinden gebaut werden». Dieser Plan, der in den letzten vier Jahren auf den Weg gebracht wurde, betrifft 308 verschiedene Projekte. Die Wohnungen werden von der Nationalen Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum (34 Prozent), vom Wohnungsfonds (25 Prozent), von den Gemeinden (21 Prozent) sowie von Verbänden und privaten Akteuren (20 Prozent) zur Verfügung gestellt.

7600 erschwingliche Wohneinheiten in acht Jahren

Minister Henri Kox (Déi Gréng) erklärte: «Der öffentliche Wohnungsbestand wird in öffentlicher Hand bleiben, denn er garantiert den künftigen Generationen angemessene und zugängliche Preise. Für die Kommunen ist es daher wichtig, sich dieser nationalen Herausforderung zu stellen. Wir werden sie unterstützen – finanziell und mit Ratschlägen.»

Mittelfristig sollen bis 2024 insgesamt 4000 neue Wohneinheiten zu den 3600, die durch das aktuelle Abkommen abgedeckt sind, hinzukommen. «Wir wollen pro Jahr zusätzlich 1000 erschwingliche Wohneinheiten errichten», wie es in der Mitteilung heißt. Gebaut werden sollen diese in Wiltz, Echternach, Mersch, Luxemburg-Stadt, Mamer, Kehlen und Düdelingen.

(fl/L'essentiel)