Am Montag verschwindet die kostenlose Plastiktüte

Ab dem 31. Dezember werden den Kunden in den Geschäften im Großherzogtum keine kostenlosen Plastiktüten mehr zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme dient dem Umweltschutz und soll das Recycling in Luxemburg fördern. Wer sich nicht an die neue Regel hält, riskiert Geldstrafen zwischen 50 und 1000 Euro.

Sehr leichte Plastiktüten sind von der neuen Vorschrift ausgenommen, wenn sie aus hygienischen Gründen oder als Primärverpackung zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen verwendet werden.

Die Regierung schlägt den Luxemburgern vor, ab dem 31. Dezember auf Stofftaschen, Rucksäcke und Körbe auszuweichen, wenn es darum geht, die Einkäufe zu transportieren. Außerdem besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, Plastiktüten zu kaufen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)