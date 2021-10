Hier bekommen Althandys ein zweites Leben

So ziemlich jeder Luxemburger dürfte irgendwo noch ein altes Handy in der Schublade liegen haben. Viele davon sind noch funktionstüchtig und müssten nur noch einmal neu aufgeladen werden. Bei der Luxemburger Post können Handys, die nicht mehr gebraucht werden, abgegeben werden. Den Service, bei dem die Geräte einfach in einem Umschlag einem Postboten übergeben werden können, gibt es seit 2018. Bis heute sammelte die Post so mehr als 8700 Handys ein.

Die Altgeräte landen dann bei dem Verein «Digital Inclusion» in Luxemburg-Stadt, wo sie aufbereitet und schließlich an Bedürftige weitergegeben werden. Handys, die nicht mehr funktionieren, werden von der Werkstatt des Vereins «Aarbechtshëllef» in Bartringen demontiert und die Materialien recycelt.

Der Mobilfunkanbieter Tango hat auch ein Recycling-Projekt mit dem Verein «Eng Nei Schaff» in Bettemburg gestartet. Jeder Kunde, der sein Mobiltelefon abgibt, bekommt bei einem Neukauf fünf Euro gutgeschrieben. Wahlweise wird das Geld auch an die Umweltstiftung «Hëllef fir d'Natur» gespendet.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)