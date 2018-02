Weil eine Blindgängerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe der Start-und Landebahn des London-City-Flughafens entdeckt wurde, wurden am Montag zahlreiche Flüge, darunter auch drei von Luxemburg nach London, gestrichen.

In einer Pressemitteilung am Dienstagmorgen kündigte Luxair an, dass der Flughafen London-City wieder in Betrieb sei: «Nach der erfolgreichen Räumung einer aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Bombe ist der Flughafen London City am heutigen Dienstag wieder für den Flugverkehr geöffnet. Luxair wird seine Flüge nach und von London City wie im Flugplan vorgesehen durchführen.»

Am Dienstag um 6.45 Uhr hob auf dem Findel bereits die erste Luxair-Maschine des Tages mit dem Ziel London-City ab. Die Airline hatte am Dienstag aufgrund der Flughafen-Schließung zum Teil auf den Airport London Southend 60 Kilometer weiter östlich ausweichen müssen.

#INFO @LondonCityAir will be open as normal on Tuesday, following the safe removal of a WWII. Luxair flights to and from London City will be performed as scheduled. — Luxair Airlines (@LuxairAirlines) 13. Februar 2018

London City Airport will be open as normal on Tuesday, following the safe removal of a World War Two ordnance from the dock. (1/4) — London City Airport (@LondonCityAir) 13. Februar 2018

