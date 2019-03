Die Regenfälle sorgen für hohe Wasserstände

Die Regenfälle der letzten Tage haben die Wasserstände der Luxemburger Flüsse in die Höhe schießen lassen. Die spektakulärste Situation zeigt sich an der Mosel, wo das Niveau von 331 cm am Freitagmorgen auf 459 cm am Sonntagmorgen beim Bahnhof Stadtbredimus stieg. Ähnliche Situationen wurden in Grevenmacher (466 cm Sonntag), Remich (413 cm) und Wasserbillig (366 cm) beobachtet.

So wird das Wetter!







Auch das Wasser in der Alzette stieg zu Beginn des Wochenendes an, bevor es sich wieder stabilisierte und dann leicht zurückging, so die Administration de la gestion de l’eau. In Mersch wurden am Sonntagmorgen 186 Zentimeter gemessen. Auch das Niveau an der Sauer blieb am Sonntag relativ hoch, mit 102 cm bei Wiltz, 172 cm bei Bigonville-sur-Sûre und 318 cm bei der Staumauer Esch-sur-Sûre.

Die Alarmstufen wurden jedoch nicht erreicht. Diese werden beispielsweise in Stadtbredimmus erst bei 530 cm ausgelöst. Ein Rückgang der Wasserstände wird in den nächsten Stunden erwartet. In den kommenden Tagen werden die Regenfälle seltener, ab Mittwoch sollte es komplett trocken bleiben, so MeteoLux.

(jg/L'essentiel)