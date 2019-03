OGBL muss drei Sitze an LCGB abgeben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der OGBL ist weiterhin die größte Gewerkschaft in der Arbeitnehmerkammer, obwohl sie weniger Sitze hat als nach der letzten Wahl. Somit hat sie 2019 35 von 60 Sitzen im Plenarsaal – drei weniger als 2013 –, dies zeigen die am Sonntag veröffentlichten Ergebnisse. Die Sitze gingen an den LCGB, der insgesamt 18 Sitze gewann.

Aleba erhält vier Sitze, der FNCTTFEL-Landesverband hat zwei Mandate, Spyrolux behält einen. Die Gesamtbeteiligung lag nicht über 30 Prozent.

(L'essentiel)