Polizei meldet mehr als 50 Unfälle

Polizei, Notrufdienste und Abschleppdienste sind seit dem Morgen im Dauereinsatz: Über 50 Unfälle wurden in Luxemburg gemeldet. In den meisten Fällen kam nur zu Sachschäden. In einigen Fällen wurden Beteiligte mit leichten Verletzungen oder zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Zur Mittagszeit war es am schlimmsten. Zwischen 12 und 14 Uhr kam es zu 26 Unfällen. Häufiger Grund: Die Fahrzeuge waren nur mit Sommerreifen ausgestattet. Zum Feierabendverkehr rechnet die Polizei wieder mit größeren Störungen.

Opgepasst! >25 Accidenter bannen 2 Stonn gemellt



Aktuell si wéinst glate Fuerbunnen&accidentéiere Gefierer eng Partie Stroossen gespaart.

Autoen mat Summerpneuen sollte beschtefalls an der Garage stoe bleiwen.



Informéiert iech virum Depart @ACL_Info_LU :https://t.co/Kb15iQEDT8 pic.twitter.com/NyNrvzHt27 — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 27, 2020

Mehrere Straßen wurden im Laufe des Tages gesperrt. So etwa die Zufahrt auf die A13 bei Hellingen, in Richtung Petingen, die Straße zwischen Itzig und Bonneweg sowie zwischen Kayl und Esch, der Bärelerbierg und die CR102 zwischen Mamer und Kehlen.

Bus blockiert Cloche d'Or

Andere Straßen waren oder sind aufgrund von Unfällen blockiert. Dies gilt für die Strecke zwischen Steinsel und Heisdorf sowie zwischen Reckingen/Mess und Monnerich. In Küntzig blockiert ein Baum die Rue de Sélange.

Auch in der Hauptstadt kam es zu Verkehrsbehinderungen. An der Cloche d'Or blockierte ein Bus eine Kreuzung, wie ein Mobile-Reporter berichtet.

Die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen wurde auf 70 km/h begrenzt. Besonders kompliziert ist die Verkehrslage auf den Hauptstraßen, insbesondere auf der A1, so die Leser von L'essentiel.

Flugverkehr am Findel gestört

Auf der A31 ist die Autobahn in Richtung Luxemburg nahe der Grenze blockiert. Auch die Straßen, die zu den Zufahrtsstraßen führen, sind unpassierbar.

Selbst in der Luft ist der Verkehr gestört. Mehrere Flüge am Findel sind verspätet oder gestrichen. Reisen nach Lissabon, München, Bordeaux oder Djerba waren von den Unterbrechungen betroffen. Den Passagieren wird empfohlen, sich vor der Abreise an der Ankunfts- und Abflugtafel zu informieren.

Attention - routes enneigées

Laisser la priorité aux véhicules du service hivernal



Quelques consignes:

•Véhicule doit être équipé de pneus d’hiver

•Adaptez la vitesse

•Gardez une distance de sécurité

•Garder les feux et les vitres propreshttps://t.co/RqDt2r97gx pic.twitter.com/wwT33D5lGi — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 27, 2020

(mau/L'essentiel)