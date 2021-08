Luxemburger Experte identifiziert fossilen Käfer

Francesco Vitali, Experte am Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburgs (MNHN), hat zusammen mit dem Kurator für Entomologie am Denver Museum of Nature & Science in den USA, Frank Krell, das Geheimnis eines bisher nicht identifizierten fossilen Tiers gelüftet. «Es ist eine einzigartige Entdeckung», sagte Patrick Michaely, Leiter der Abteilung für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des MNHN, am heutigen Freitag und lobte die wissenschaftliche Arbeit seiner Kollegen.

Jahrzehntelang war ein Exemplar des Käfers in der Ausstellung «Prehistoric Journey» im Denver Museum of Nature & Science fälschlicherweise unter dem Namen Langhornkäfer zu sehen. Nun hat er seinen eigenen Namen: Pulchritudo attenboroughi oder Belle d’Attenborough, wegen seiner Schönheit und zu Ehren des Naturforschers David Attenborough. Auf der Website des Nationalmuseum für Naturgeschichte heißt es, dass der Käfer Froschbeine habe.

(fl/L'essentiel)