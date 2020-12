Jüngster Corona-​​Todesfall war noch keine Vierzig

In Luxemburg ist in den vergangenen Tagen eine Person in ihren Dreißigern an Corona gestorben. Das ist der erste Corona Todesfall in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen im Großherzogtum. «Eine jüngere Person ist verstorben», bestätigt Jean-Claude Schmit, der Leiter des Gesundheitsamtes auf Nachfrage von L'essentiel. Das genaue Alter der Person wollte Schmit nicht nennen. Die Person habe an mehreren ernsten Begleiterkrankungen gelitten, betont der Mediziner.

Dies sei eine Gelegenheit, die Einwohner und Grenzgänger zur Vorsicht zu mahnen, unabhängig davon wie alt sie sind. «Das Risiko ist geringer, wenn man jung ist, aber ein Restrisiko bleibt», sagt Jean-Claude Schmit. Die Pandemie hat im Großherzogtum seit März 418 Todesfälle verursacht. Die große Mehrzahl der Todesopfer war über 79 Jahre alt (68 Prozent). Dennoch hat das Land innerhalb von nur wenigen Tagen jeweils einen Todesfall in der Altersklasse 40 bis 49 und 30 bis 39 zu verzeichnen. In der Altersklasse 50 bis 59 gab es bisher 2,2 Prozent der Corona-Todesfälle.

Auch die jüngeren Patienten können einen schweren Verlauf von Covid-19 entwickeln. So waren 6,9 Prozent der Intensivpatienten im Großherzogtum jünger als 40 Jahre. Bezieht man die unter 50-Jährigen mit ein, steigt dieser Wert auf 17,9 Prozent.

(jw/L'essentiel)