Polizei muss 50 Grenzgänger aus TGV werfen

Rund fünfzig Pendler wollten am Dienstag um 18.47 Uhr am Bahnhof Luxemburg mit dem TGV Luxemburg-Paris zurück nach Frankreich fahren. Der Zug-Kontrolleur lehnte ihre Anwesenheit an Bord ab und forderte zunächst die Sicherheitsbeamten der CFL auf, sich des Problems anzunehmen. Als dies nicht funktionierte, rief das Zugpersonal die Police Grand-Ducale zu Hilfe.

Viele Grenzbewohner waren in den Hochgeschwindigkeitszug eingestiegen, nachdem sie erfahren hatten, dass ihr TER nach Metz gestrichen worden war. «Die Situation war ziemlich angespannt, weshalb die Sicherheitsbeamten die Polizei eingeschaltet haben», sagte ein Sprecher der Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel. «Es waren viele Leute auf dem Bahnsteig, die Fahrgäste waren aufgeregt und wir versuchten, die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten».

Eine solche Situation «passiert von Zeit zu Zeit», erklärt eine Sprecherin der SNCF, die von L'essentiel kontaktiert wurde. Die Fahrt im TGV verlange aber nach «einer Fahrkarte mit Reservierung», die für gewöhnlich teurer ist als ein Sitzplatz in einem TER. Das Einsteigen in einen TGV mit einem TER-Fahrschein ist «nur in Ausnahmefällen, bei größeren Störungen, erlaubt. Die Entscheidungsgewalt liegt bei der SNCF, nicht bei den Fahrgästen».

(pp/L'essentiel)