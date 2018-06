Zwei Verletzte nach Frontal-​​Crash auf N27

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Autos sind am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der N27 zwischen Esch/Sauer und Lultshausen frontal zusammengestoßen. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt. Ein weiterer Wagen ist im Anschluss an den ersten Crash an eines der verunfallten Fahrzeuge gestoßen.

Zwei Menschen wurden bei dem Zwischenfall schwer verletzt. Die Air Rescue hat die Unfallopfer in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert, meldet die Polizei.

(dix/L’essentiel)