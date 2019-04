Bausch wegen Brief an Staatsanwalt unter Druck

An einer Baustelle in Stadtbredimus kam es im vergangenen Jahr vermehrt zu Verkehrsunfällen. Mindestens vier Motorradfahrer sind an der Stelle gestürzt. Einer von ihnen hatte Beschwerde eingereicht. Der Direktor der Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées wurde in der Sache von der Staatsanwaltschaft angehört und angewiesen, mit den verunfallten Fahrern eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Im Juli des Jahres schrieb Bausch einen Brief an den Staatsanwalt. Darin soll er sich überrascht von der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft gezeigt haben.

« Verletzung der Gewaltenteilung »

Für die CSV, die das Schreiben am Freitag kommentierte, «ist es einfach nicht normal, dass ein Minister versucht, die Justiz auf diese Weise zu beeinflussen, indem er an den Staatsanwalt schreibt», so die Fraktionsvorsitzende Martine Hansen. CSV-Präsident Frank Engel forderte am Freitag in einem Interview bei 100,7 den Rücktritt des Ministers. Der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Die CSV richtete auch eine parlamentarische Frage an Staatsminister Xavier Bettel und Justizminister Félix Braz, um herauszufinden, welche Folgen dieser «Verletzung der Gewaltenteilung» nach sich ziehen.

Am Samstag, weniger als 24 Stunden nach der Enthüllung der Fakten, schloss François Bausch seinen Twitter-Account. Offiziell, weil er den Mehrwert der Plattform nicht mehr sehe und nicht mehr 24 Stunden am Tag erreichbar sein will, wie er gegenüber RTL angab. Sein Facebook-Account ist ebenfalls verschwunden.

(Patrick Théry/L'essentiel)