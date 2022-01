«Ich komme mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit»

Zwei Tankstellen sind in den vergangenen Tagen innerhalb von weniger als 48 Stunden in Schengen überfallen worden – kein Einzelfall. Vor allem im deutschen Grenzgebiet häufen sich seit einigen Monaten die Überfälle auf Tankstellen. So auch in Remerschen Ende Oktober und in Schengen an einem Novemberabend.

Seitens der Unternehmen wird das Phänomen offenbar ernst genommen. TotalEnergies Luxembourg erklärt gegenüber L'essentiel, dass sie ihre Maßnahmen «verschärft» hätten und man allen Mitarbeitern mitgeteilt habe, «noch wachsamer zu sein». Bezüglich besonderer Maßnahmen für Grenz-Tankstellen erklärte Sophie Maene, Leiterin der Abteilung Kommunikation: «Sie sind im Moment besonders betroffen, aber auch die anderen sind nicht sicher.»

Nur wenig Beute

Eine Kassiererin an einer Station in der Gemeinde Schengen sagte im Gespräch mit L'essentiel, dass sie «mit einem mulmigen Gefühl im Bauch zur Arbeit kommt. Es ist einer Freundin von mir passiert. Das Trauma hinterlässt Spuren.» Dennoch versuche man, nicht zu häufig an solche Situationen zu denken. Immer klappt das nicht, wie die Frau erzählt. «Wenn man die Station alleine öffnet, fühlt man sich nicht sicher...»

Unter Kollegen sorgen die Überfälle auf benachbarte Stationen für Gesprächsstoff. Der Betriebsleiter von Shell Luxemburg erklärt: «Es wird alles getan, um die Mitarbeiter zu schützen. Es ist klar, dass sie sich nicht widersetzen und ruhig bleiben sollen». Die Diebe gingen oft davon aus, dass sie große Mengen an Bargeld finden, aber das sei nicht der Fall. «Die meisten Kunden zahlen mittlerweile mit Kreditkarte.» Eine Tatsache, die vielen Tätern nicht klar sei.

(Thomas Holzer/L'essentiel)