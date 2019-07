Arbeit statt Urlaub für 25.000 Jugendliche

Die Sommerzeit ist für viele Jugendliche im Großherzogtum nicht gleichbedeutend mit Freizeit. In den vergangenen drei Jahren jobbten in Luxemburg jeweils rund 25.000 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 27 Jahren. Zahlreiche Betriebe wenden sich an Schüler und Studenten, um in der Urlaubszeit die Abwesenheit eines Teils ihrer Stammbelegschaft aufzufangen – sei es bei der Stadtverwaltung, in der Gastronomie oder in der Reinigungsbranche.

In diesem Jahr kann die Stadt Luxemburg auf die Unterstützung von insgesamt 350 Jugendlichen zählen. Diese werden zwei bis vier Wochen lang in den verschiedenen Diensten tätig sein. «Diese Stellen sind von Jugendlichen aus der Hauptstadt, Kindern unseres Personals sowie von Jugendlichen, die internationalen Schutz beantragt haben, besetzt», so die Personalabteilung der Hauptstadt.

Keine Steuern auf Lohn der Schüler

In Roeser arbeiten insgesamt 60 Jugendliche zwei Wochen lang im technischen Dienst der Gemeinde. «Wir nehmen Jugendliche ab dem Alter von 15 Jahren. Wir haben jedes Jahr mehr Anfragen als Stellen», erklärt Marc Thies von der Personalverwaltung.

In Luxemburg besteht für Jugendliche die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag abzuschließen, sofern sie zwischen 15 und 27 Jahre alt und in Luxemburg oder im Ausland eine Schule oder Universität besuchen. Die vereinbarte Vergütung muss mindestens 80 Prozent des dem Alter des Schülers oder Studierenden enstprechenden sozialen Mindeslohns betragen. Der während der Schulferien gezahlte Lohn ist von der Steuer befreit.

