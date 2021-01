Weniger Raucher missachten die Gesetze

Es ist davon auszugehen, dass das Anti-Raucher-Gesetz im Großherzogtum respektiert wird, vor allem «Dank» der Corona-Maßnahmen und Ausgangssperren. Oder dass es aufgrund der Corona-Pandemie schwieriger ist, eben jenes durchzusetzen. Obwohl die Zahl der Raucher im Großherzogtum explodiert ist.

Verantwortung der Zigarettenproduzenten



Umweltministerin Carole Dieschbourg erklärt, dass über die jährliche Menge der Zigarettenstummel in Luxemburg keine Zahlen vorlägen. «Dies sollte - mit Blick auf die Reduktionsziele in diesem Bereich - in einer zukünftigen Studie genauer untersucht werden», erklärt die Ministerin.



Der Gesetzesentwurf zur Verringerung der Umweltbelastung durch bestimmte Kunststoffprodukte, der am 25. August 2020 im Parlament eingebracht wurde, sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2024 jährlich mindestens zehn Prozent der Zigarettenstummel aus der freien Natur eingesammelt werden sollen.



Als solche werden auch die Hersteller verpflichtet, «Maßnahmen zu ergreifen», um solche Abfälle zu vermeiden. Außerdem müssten sie «die Kosten für die spezifische Sammelinfrastruktur tragen», ergänzt Carole Dieschbourg.

So sind für das Jahr 2020 nur 20 Personen für das Rauchen an verbotenen Orten oder in verbotenen Räumlichkeiten bestraft worden, wie Umweltministerin Carole Dieschbourg in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Nancy Kemp-Arendt erklärt. Gegen acht Raucher wurden Bußgelder in Höhe von 24 Euro verhängt. In den Jahren 2017 und 2018 wurden jeweils 35 Straftaten registriert.

Schutz für Kinder und Minderjährige

Luxemburg hat 2017 die Schraube für Tabakkonsum auch zum Schutz von Kindern und Minderjährigen angezogen. Demnach ist es verboten, auf Spielplätzen zu rauchen, ebenso im Auto, wenn Kinder unter zwölf Jahren im Wagen sitzen. Überall, wo «normale» Zigaretten verboten sind, gilt auch ein Verbot für E-Zigaretten.

Andererseits ist das Rauchen am Arbeitsplatz nicht verboten. Hier müssen Arbeitgeber nach dem Arbeitsgesetzbuch alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Mitarbeiter vor dem Tabakrauch anderer zu schützen.

