Viertes Opfer des A7-​​Unfalls aus Koma erwacht

Am vergangenen Samstag sind bei einem tragischen Unfall auf der A7 bei Lorentzweiler drei Menschen uns Leben gekommen. Die beiden Männer und die Frau stammten aus dem Iran und waren für die «Association of intercultural Kindness Luxembourg» (AIKL) tätig.

Bei der Mahnwache des Vereins, die am Sonntagnachmittag im Kulturzentrum an der Rue de Strasbourg in Luxemburg abgehalten wurde, gaben die Mitglieder bekannt, dass die vierte Person, die sich in den Auto befand, aus dem Koma erwacht sei. Inwieweit die junge Frau der Polizei bei der Aufklärung des Unfalls helfen kann, steht noch nicht fest.

(sw/L'essentiel)