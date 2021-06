In Luxemburg verfinstert sich bald die Sonne

Am Donnerstag, 10. Juni, ist es wieder so weit. Wir können eine zumindest partielle Sonnenfinsternis beobachten. Da es sich um keine vollständige oder ringförmige Sonnenfinsternis handelt, sehen wir von Luxemburg aus nur einen kleinen Teil davon und es sieht mehr so aus, als ob der Mond die Sonne anknabbert.

Um 20 nach 12 am besten sichtbar

Bei einer totalen Finsternis schiebt sich der Mond direkt vor die Sonne und verdeckt diese ganz. Bei einer ringförmigen zieht der Mond auch vor der Sonne vorbei, ist jedoch relativ weit weg und hinterlässt einen gleißend hellen Ring um die schwarze Fläche des Mondes. Bei der kommenden partiellen Finsternis verdeckt der Mond diesmal nur knapp sieben Prozent der Sonne. Sichtbar ist das Ereignis aber trotzdem und zwar am besten um 12.20 Uhr. Knapp eine Stunde später ist dann auch schon wieder alles vorbei.

Eine Sonnenbrille reicht nicht

Zur Beobachtung eines solchen Naturschauspiels nutzt man am besten eine spezielle Finsternis-Brille, um seine Augen zu schützen. Da die Sonne extrem hell ist und die Augenlinsen die Sonnenstrahlen bündeln, kann das die Netzhaut verbrennen – ähnlich einer Lupe und einem Stück Papier. Eine reine Sonnenbrille schützt nicht genug. In einzelnen Optik-Fachgeschäften kann eine solche Spezialbrille erworben werden.

Die letzte, im Großherzogtum gut sichtbare Sonnenfinsternis fand am 11. August 1999 statt. Die nächste totale Sonnenfinsternis werden wir hierzulande erst im September 2081 sehen. Wer vorher eine totale Sonnenfinsternis erleben möchte, könnte dafür am vierten Dezember 2021 in die Antarktis reisen.

(L'essentiel)