«Nein, man sollte die Schutzmasken nicht kochen»

Auf Facebook kursiert derzeit ein Video, auf dem ein Mann aus Bissen behauptet, es sei sinnvoll, die vom Staat bereitgestellten Atemschutzmasken vor Gebrauch abzukochen.

«Um die eigene Gesundheit zu schützen, muss man die Masken fünf Minuten lang in kochendem Wasser desinfizieren», erklärt der Urheber des Clips in der Videobeschreibung. Vorher solle man sie nicht aufsetzen. «Das Wasser muss richtig kochen», weil man niemandem mehr trauen könne. Besonders in Zeiten einer Pandemie könne man nicht vorsichtig genug sein.

Das Gesundheitsministerium versichert auf Nachfrage von L'essentiel, dass «alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Die Masken, die zu Beginn der Woche zugestellt worden sind, sollte man nicht abkochen».

(fl/L'essentiel)