«Masken zu tragen, ist für Sechsjährige schon Routine»

Nach den Weihnachtsferien gilt im Großherzogtum wieder eine Maskenpflicht an den Schulen. Dann müssen Kinder ab dem zweiten Zyklus, also ab einem Alter von sechs Jahren, Masken im Unterricht tragen. Einzige Ausnahme: Der Sportunterricht. Es ist eine der Maßnahmen, die zu den bereits geltenden Regeln in Luxemburg hinzukommt.

Der erste Schultag nach den Ferien begann also «um 8 Uhr morgens zunächst mit einem Corona-Test für alle», wie uns Jackie Zepp, Vertretungslehrerin an der Schule Kiem in Kirchberg, berichtet. Dass die Kinder nun wieder eine Maske im Unterricht tragen müssen, sei schon Gewohnheit, sagt sie, «selbst für die Kleinsten ist das kein Problem, auch wenn sie manchmal vergessen, ihre Nase zu verstecken.» Für «den Fall der Fälle» hätten die Lehrer außerdem immer eine Reserve.

«Die Kinder verstehen, dass man eine Maske tragen muss»

«Das Tragen einer Maske ist auch für die Kinder zur Routine geworden», erzählt Zepp. Die Kleinen, die heute sechs Jahre alt sind, waren vier, als die Pandemie begann. «Sie verstehen, warum man eine Maske tragen muss, und sie sprechen mit uns über das Coronavirus», sagt sie, «auch wenn sie nicht immer wissen, dass das Virus tödlich sein oder zu schweren Komplikationen führen kann, ist ihnen klar, dass man Masken aufsetzen muss.»

Gerade bei den kleinen Kindern würden diese manchmal zu lustigen Situationen führen. «Einige FFP2-Masken sind manchmal zu groß für die Kleinen und bedecken bei manchen sogar die Augen», erzählt Zepp. Doch ob Stoff-, FFP2- oder medizinische Masken: Die Maskenpflicht an den Schulen funktioniere laut Jackie Zepp auch bei den Kleinsten «wirklich gut».

(fl/L'essentiel)