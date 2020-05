Ein Corona-​​Poster für die ganze EU aus Luxemburg

Um die Eindämmungsmaßnahmen und das Bewusstsein dafür in den verschiedenen Ländern der EU aufrecht zu erhalten, hat das Übersetzungszentrum der EU-Einrichtungen mit Sitz in der Rue Guillaume Kroll in Luxemburg-Stadt den Slogan «Restez chez vous, sauvez des vies!» in 25 verschiedene Sprachen übersetzt.

Der Slogan wurde dann auf einem Poster verwendet, das allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stand. In Lëtzebuergësch heißt es daher 'Bleift doheem, rett Liewen'.

