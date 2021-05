Xavier Bettel mit Astrazeneca geimpft

Premierminister Xavier Bettel hat um 10 Uhr am Donnerstagmorgen in Luxemburg eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erhalten. Die Impfung fand im Beisein von Pressevertretern im Impfzentum Limpertsberg statt.

Der Premierminister hatte sich für einen Impftermin im Rahmen der Freiwilligenkampagne beworben, heißt es in einer Mitteilung der Regierung. Der Impfstoff wird derzeit in vielen Länder nur an Personen über 60 Jahre verimpft. Andere Länder haben den Impfstoff ganz aus ihrer Strategie gestrichen.

Die Regierung hatte erst vor wenigen Wochen beschlossen, den in die Kritik geratenen Impfstoff Freiwilligen anzubieten, die jünger als 60 Jahre sind. In etwa acht Wochen muss der 48-jährige Bettel dann ein zweites Mal mit dem Wirkstoff geimpft werden, um den vollen Impfschutz zu erhalten.

#Geimpft. De Moien krut ech di éischt Dosis géint de #Covid19. Merci dem Personal am Impfzenter, wou alles perfekt geklappt huet. D’Impfung ass déi beschte Méiglechkeet, wéi mir d’Kris kënnen all zesummen hannert eis loossen. pic.twitter.com/7N3e7XUUNF — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) May 6, 2021

(L'essentiel)