Der Terror zeigt sich auch im Großherzogtum

Der Prozess gegen den Luxemburger Kevin M. und seine französische Frau Alysson A., ein junges Paar, das wegen «terroristischer Propaganda» angeklagt ist, soll am Dienstag zu Ende gehen. Das Verfahren ist ein Novum in Luxemburg, das bislang von Terroranschlägen verschont blieb. Nichtsdestotrotz gab es seit der Welle von Anschlägen in ganz Europa im Jahr 2010 immer wieder Momente, in denen das Großherzogtum mit dem Thema in Berührung kam.

Insgesamt sechs Einwohner Luxemburgs sind nach Syrien in den Dschihad gezogen. Mindestens zwei von ihnen starben, wie 2014 bekannt wurde. Ein weiterer, Davide de Angelis, wurde in Canach verhaftet und an Spanien ausgeliefert. Bleibt noch der viel beachtete Fall von Steve Duarte. Der 30-Jährige befindet sich noch immer in einem von den Kurden kontrollierten syrischen Gefängnis in Hassaké. Der gebürtige Luxemburger hat den Wunsch geäußert, in sein Heimatland zurückzukehren, um sich dort vor Gericht zu verantworten. Auf Anfrage von L'essentiel vor zwei Jahren antwortete der Außenminister Jean Asselborn (LSAP), dass «dies eine juristische und keine politische Angelegenheit ist».

«Die Staatsanwaltschaft verfolgt diesen Fall weiter»

Ob eine Auslieferung an das Großherzogtum oder Portugal (Duarte hat die portugiesische Staatsbürgerschaft) jemals stattfinden wird, ist schwer vorstellbar, da die Frage der Rückführung von Europäern, die Mitte 2010 ausgereist sind, um an der Seite des Islamischen Staates zu kämpfen, ebenso heikel wie ungewiss ist. «Die Staatsanwaltschaft verfolgt diesen Fall weiter. Im Moment gibt es keine neuen Erkenntnisse», so die Justizbehörde. Das Gleiche gilt für das Außenministerium.

(Bei dem Dschihadisten in diesem Propagandavideo handelt es sich vermutlich um Steve Duarte)

Der Fall Duarte ist jedoch nicht der einzige, der die luxemburgischen Behörden beschäftigt. Nach unseren Informationen waren zum Zeitpunkt der Anschläge in Frankreich im Jahr 2015 mindestens fünf Personen in Luxemburg wegen Radikalisierung aktenkundig. Die Polizeiarbeit konzentriert sich in solchen Fällen auf Ermittlungsarbeiten, um den Grad der Radikalisierung bestimmter Personen einschätzen zu können, so wie die Weiterverfolgung der jeweiligen Verdächtigen.

In diesem Bereich spielt sich alles hinter den Kulissen ab, innerhalb eines sehr präzisen rechtlichen Rahmens. Die Überwachung von Personen ist auf Anordnung eines Ermittlungsrichters möglich, erklärt das Ministerium für innere Sicherheit. «Der Service de renseignement de l'État (SRE) kann auch Überwachungen durchführen», wenn «eine Bedrohung der nationalen Sicherheit» vorliegt, heißt es dort.

Luxemburg dient Terroristen als Transitland

Vor einigen Jahren erregte die AMCO (Association multiculturelle de l'Ouest), eine Moschee in Esch/Alzette, das Interesse der Behörden, nachdem sie von Einwohnern besucht wurde, die in das irakisch-syrische Kriegsgebiet gezogen waren, darunter auch Steve Duarte. Nach unseren Informationen ist der Ort immer noch geöffnet und lehnt jeden Austausch mit der Shoura (Versammlung der muslimischen Gemeinschaft Luxemburgs) kategorisch ab.

Die Gebetsstätte der AMCO war nach den Pariser Anschlägen im Jahr 2015 mutwillig zerstört worden.

Auch wenn das Großherzogtum bisher noch keinen Terroranschlag auf eigenem Boden zu beklagen hat, diente es bereits Terroristen als Transitland. Im Jahr 2018 ermöglichte eine «sehr enge Zusammenarbeit zwischen der luxemburgischen Staatsanwaltschaft und den belgischen Justizbehörden» Ermittlungserfolge im Zusammenhang mit einem Anschlag, der nördlich von Paris vorbereitet wurde. Der Sprengsatz war über Luxemburg-Stadt transportiert worden. Im Jahr 2016 konnte im Rahmen des Prozesses gegen einen Deutschen, der für den Islamischen Staat kämpfte, festgestellt werden, dass Ali L. mit einem Flugzeug aus Luxemburg über die Türkei nach Syrien gereist war.

Rechtsextreme Gefahr in Luxemburg wächst

Der prominenteste Fall betrifft den Verdacht der Vorbereitung eines terroristischen Akts in Petingen im Jahr 2015. Sechs Jahre später wurde die Ermittlungen eingestellt, da «die Analyse der bei einer Durchsuchung beschlagnahmten Dokumente und die anschließende Untersuchung den Verdacht nicht bestätigen konnten», so die Staatsanwaltschaft.

Zusätzlich zum islamistischen Terrorismus wird auch die rechte Bedrohung stärker, was die Police Grand-Ducale bestätigt. Anfang dieses Monats fand die Polizei Waffen und rechtsextreme Propaganda in der Wohnung eines Mannes, der zuvor eine Kneipe in Schifflingen überfallen hatte. Außerdem wurde im Februar 2020 in Strassen auch ein «Ökofaschist» verhaftet, der einer Neonazi-Gruppe angehört. Der Schwede «befindet sich nicht mehr in Haft, sondern wurde unter richterliche Aufsicht gestellt». Die Untersuchung könnte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, was ein Gerichtsverfahren nach sich ziehen würde.

(th/L'essentiel)