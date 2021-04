Hochwertige Schokolade wird mit Liebe gemacht

Besonders in Krisenzeiten gilt: «Schokolade ist gut für die Moral! Besonders unsere, weil sie mit Liebe gemacht ist», lacht Sandra, die bereits seit elf Jahren in den Bissener Ateliers du Tricentaire die Chocolats du Coeur herstellt. Gerade über die Osterfeiertage bekam die Chocolaterie viele Aufträge. Das sowohl von Privatpersonen als auch «von Unternehmen, die die Verbindung zu ihren Mitarbeitern stärken und sich bei den Arbeitnehmern im Homeoffice bedanken wollten», erklärt Direktor Jérôme Colson.

Um die Leckereien zu den Menschen nach Hause zu bringen, musste die Verteilung in diesem Jahr umorganisiert werden. Zudem bieten die Ateliers noch neue Produkte, wie beispielsweise das Osternest und das Metallei inklusive Teebeutel, an. «Unsere Güsse sind in biologisch abbaubaren Beuteln verpackt.»

«Die Leute können sich den Aufwand nicht vorstellen»

Die 17 Arbeiter mit Behinderung sowie die vier Chocolatiers stellen Tausende von Eiern mit Pralinen, Kaninchenformen und vieles mehr her. «Die Leute können sich nicht vorstellen, welch mühsame Arbeit in einer Schokoladenfabrik geleistet wird», erzählt Sandra. «Wir gehen erschöpft nach Hause, aber das ist es wert.»

Für die Ateliers stehe die Qualität ihrer Produkte an erster Stelle. «Wir arbeiten mit fair gehandelten Produkten aus zum Beispiel der Elfenbeinküste oder Peru, je nach Geschmack», schließt Jérôme Colson.

(L'essentiel/Noémie Koppe et Lydia Sampaio )