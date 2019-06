Eine offizielle Zeremonie im privaten Umfeld

In der Tram in waren am Sonntagmorgen einige Menschen in ungewöhnlicher Kleidung anzutreffen: Frauen im Satinkleid und Männer im Frack. Sie hatten sich auf dem Weg in die Philharmonie gemacht, nachdem sie ihre Einladung auf dem Glacis abgeholt hatten. Von den 1200 Personen, die an der offiziellen Zeremonie zum Nationalfeiertag 2019 teilnehmen, waren auch 200 Privatpersonen.

«Wir haben den offiziellen Teil der Feierlichkeiten als Kinder immer im Fernsehen mitverfolgt. Wir sind sehr froh darüber, nun auch mal live dabei sein zu können», sagten Marie, 32 und Patrick, 34. «Es ist jedes Jahr einfach ein tolles Erlebnis», erklärt die 39 Jahre alte Elisabeth. Die und ihre Mutter konnten bereits zum zweiten Mal Karten für die Veranstaltung ergattern. «Wir kommen, um dem Großherzog unseren Respekt auszudrücken», sagt die 71-jährige Charlotte.

Andere Privatpersonen kamen vor allem, weil ein Familienmitglied auf der Bühne steht. So auch Marie, deren Kinder im Chor singen. Laurence ist die Freundin des Komponisten. Sie freut sich natürlich vor allem auf die Musik.

(sg/L'essentiel)