XXL-​​Dinosaurier zeigen auf dem Glacis ihre Zähne

Dreißig Dinosaurier in XXL-Größe, einige davon robotergesteuert, Eintauchen in den Alltag eines Apatosaurus per VR-Helm, archäologische Ausgrabungen, ein Fragebogen für angehende Paläontologen und last but not least ein Velociraptor aus «Jurassic World» – Ab dem heutigen Freitag bis kommenden Mittwoch erwartet Besucher das volle Dino-Programm bei der Wanderausstellung auf dem Glacis-Feld.

«Die Veranstaltung richtet sich an die ganze Familie, Kinder, Jugendliche und Eltern», erklärt Julia Danglade, die für die Ausstellung verantwortlich ist. Die zweite Ausgabe der Wanderausstellung, die letzte Woche in Tourcoing eröffnet wurde, soll «interaktiv und pädagogisch sein, insbesondere mit der Übergabe eines Diploms an die Kinder, die den Fragebogen beantwortet haben», fährt die Organisatorin fort. Sie selbst stammt aus dem Schaustellermilieu und ist auf die Welt der Dinosaurier umgestiegen.

Die Ausstellung ist geöffnet von Freitag bis Sonntag, 9.30 bis 18.30, und von Montag bis Mittwoch, von 16 bis 19 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 8 Euro für Kinder von drei bis zwölf Jahren und bei zehn Euro für alle, die älter sind.

(sl/L'essentiel)