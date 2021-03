Pferde-​​Herpesvirus in Luxemburg angekommen

In den vergangenen Tagen wurden in Europa zahlreiche Fälle des Equinen Herpesvirus 1 (EHV-1) gemeldet, weshalb zahlreiche Reitsportwettkämpfe abgesagt wurden. Wie die Veterinärverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilt, ist das Virus nun auch in Luxemburg nachgewiesen worden.

Die Veterinärverwaltung betont in ihrem Schreiben, dass das Herpesvirus nicht vom Pferd auf den Menschen übertragbar ist. Das hochansteckende Virus, das direkt oder indirekt durch Kontakt zwischen Pferden übertragen wird, verursacht bei Pferden hohes Fieber und neurologische Symptome. In schweren Fällen kann eine Infektion für das Tier tödlich verlaufen. Schwere Formen der Krankheit können durch eine Impfung verhindert werden.

Bei Verdacht oder Bestätigung der Krankheit liegt es in der Verantwortung des Pferdehalters, in Absprache mit dem behandelnden Tierarzt Maßnahmen zu ergreifen, die eine Übertragung des Virus auf andere Pferde im Stall oder in der Arena verhindern.

(sw/L'essentiel)