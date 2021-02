Apotheker dürfen ab Mitte März testen

Nachdem in Deutschland gerade Corona-Schnelltests für Zuhause zugelassen werden, wird auch Luxemburg Anfang März nachziehen. Alain de Bourcy, der Präsident des Apothekerverbandes, bestätigte, dass solche Tests für den Heimgebrauch ab Anfang des kommenden Monats erhältlich seien. Vorerst sind die Gesundheitsbehörden jedoch zurückhaltend, was die Selbsttests und deren Zuverlässigkeit angeht. Derzeit werden sie vom Laboratoire de la Santé bewertet, halten aber wohl nicht alle, was die Hersteller versprechen.

Die seit einigen Monaten diskutierte Möglichkeit, dass Apotheker Covid-Tests durchführen könnten, wird Mitte März Realität werden. Dabei wird es sich um nasopharyngeale Antigentests handeln, wie sie beispielsweise am Flughafen durchgeführt werden. Sie sind bei symptomatischen Patienten zu 90 Prozent zuverlässig und erfordern eine medizinische Fachkraft zur Entnahme der Probe.

Bis es soweit ist müssen noch einige Details ausgearbeitet werden. Zusätzlich zur Schulung der Probenahme wird es notwendig sein, zu definieren, wo die Apotheker testen werden. Was den Ort betrifft, bleibt abzuwarten, ob die Tests in Apotheken oder in einem Raum, der beispielsweise von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden könnte, stattfinden werden. «Wir wären grundsätzlich startklar», erklärt Alain de Bourcy, «aber wir müssen zum Beispiel Verfahren für die Meldung positiver Fälle unter Beachtung des Datenschutzes einrichten.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)