Luxemburgs Apotheken wegen Juckreiz im Stress

«Wir hatten in den vergangenen Tagen unzählige Kunden, die allesamt über die selben Symptome geklagt haben, Nesselsucht und Juckreiz», erklärte ein Apotheker aus dem Süden des Landes im Gespräch mit L'essentiel. Im Großherzogtum und in der Großregion herrscht zurzeit eine echte Plage: Grasmilben und die Raupen des Eichenprozessionsspinners quälen die Menschen.

Der Biss der Grasmilbe verursacht rote Quaddeln die manchmal bis zu zwei Wochen lang extrem jucken. In seltenen Fällen können die 0,2 bis 0,3 Millimeter großen Tierchen auch Fieber hervorrufen. Die Milben lieben trockene Grasflächen und warten an der Spitze eines Grashalmes bis ein potenzielles Opfer vorbeikommt. Haben Sie eines erwischt, krabbeln sie meist an feuchte, warme Stellen, wo die Haut dünn und weich ist - zum Beispiel am Knöchel, in der Kniekehle oder am Rand der Unterwäsche. Dort verletzen die Milbenlarven mit ihren Mundwerkzeugen die oberste Schicht der Haut und injizieren Speichel in die Wunde, so dass sie das sich auflösende Gewebe einsaugen können.

Klimawandel begünstigt Vermehrung

Bei den Eichenprozessionsspinnern sind es sie Härchen, die für Hautirritationen sorgen. Die Raupen tauchen, wie es der Name vermuten lässt, an Eichen auf. Ihre Brennhaare enthalten das Gift Thaumetoporin enthalten und können heftige Reaktionen bei Menschen und Tieren auslösen. Auch durch die Luft fliegende Haare können zu Beschwerden führen, zudem befinden sich diese Haare an den Nestern der Raupen am Baum. Juckreiz, Atemnot, Quaddeln oder andere Entzündungsreaktionen der Haut, Schwindel, Fieber bis hin zum allergischen Schock: All diese Reaktionen sind beim Menschen durch Kontakt mit den feinen Härchen möglich.

«Die globale Erwärmung begünstigt das Auftreten dieser Raupen. Wir sehen sie gerade jetzt im Wald», sagt Laurent Schley von der Natur- und Forstverwaltung. «Ein milder Winter, wie wir ihn gerade hatten, hilft ihrer Verbreitung auch», ergänzt Marc Neu, Leiter des Parc Merveilleux in Bettemburg, wo auch einige Nester sind, die von Profis entfernt werden müssen. Für den Fall der Fälle hält der Park auch Salbe zur Sofortbehandlung für seine Besucher bereit.

(Séverine Goffin/Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)