Weihnachtsvorbereitungen laufen auf Hochtouren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Weihnachten ist zwar noch ein bisschen hin, aber die Vorbereitungen laufen in Luxemburg-Stadt bereits auf Hochtouren. Einwohner und Touristen sollen eine magische Vorweihnachtszeit erleben. Am 21. November beginnt alles mit dem «Winterlights»-Festival. Dieses dauert bis zum 5. Januar. Für eine feierliche Atmosphäre sorgt die Weihnachtsbeleuchtung vom 21. November bis zum 13. Januar, ab 6 Uhr abends und bis 1 Uhr nachts.

«Knuedler on ice»



Vom 21. November bis zum 5. Januar steht den Besuchern die Eisbahn auf dem Knuedler wieder zur Verfügung. Angeboten wird eine Rutschbahn von 800m2 – davon ist die Hälfte überdacht. Außerdem gibt es dort ein gastronomisches Dorf.

In diesem Jahr sind 232 Orten in der Hauptstadt festlich beleuchtet – unter anderem der Place d'Armes und der Place de la Constitution sowie das Bahnhofviertel («Niklosbaum» in der Rue de Strasbourg). Auch die Viertel Bonneweg, Cents, Gasperich, Grund und Merl werden geschmückt.

13 Meter-hoher Weihnachtsbaum auf der Place d'Armes

Auf der Place Émile Hamilius wird vom 1. bis zum 24. Dezember ein Adventskalender aufgestellt. Dazu werden täglich zahlreiche Animationen angeboten – um 17, 18, 19 und 20 Uhr. Auf der Place d'Armes wird den Besuchern jeden Abend eine «Tree Light Show» gezeigt.

Darüberhinaus verwandeln insgesamt 124 Buden die Stadt ein ein Weihnachtsdorf, unter anderem auf der Place d'Armes und der Place de la Constitution. Dort gibt es neben Handwerk- und Deko auch etwas für die Feinschmecker. Auf der Place d'Armes – in der Nähe der traditionellen Krippe – thront der 13 Meter hohe Weihnachtsbaum. Vom 22. November bis zum 23. Dezember findet in der Grand-Rue ein Solidaritätsmarkt mit vier Buden statt, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln.

(pp/L'essentiel)