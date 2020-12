Hochwasser – Météolux erhöht Warnstufe

Ein Frontensystem, das an ein Tiefdruckgebiet über dem Ärmelkanal gekoppelt ist, bestimmt das Wetter am Donnerstag und bringt jede Menge Regen mit. Der staatliche Wetterdienst Météolux rechnet mit Niederschlagsmengen, die «lokal zu Überschwemmungen und Schäden führen können», wie es in der Vorhersage heißt. Einige Gewässer sind bereits über die Ufer getreten – wie die Alzette im Bereich des Parkplatzes «Deichwiesen» in Ettelbrück.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Die Wetterexperten vom Findel haben deshalb die derzeit geltende Warnstufe von Gelb auf Orange erhöht. Sie gilt an Heiligabend von Mitternacht bis 18 Uhr für die Nordhälfte Luxemburgs und von Mitternacht bis 12 Uhr für den Süden.

Vor allem im Ösling mischen sich im Laufe des Tages allmählich Schneeflocken unter den Niederschlag. Die Temperaturen sinken parallel deutlich. Am Abend ist mit Frost zu rechnen. Auch in der Nacht zum Freitag soll es regnen. Am Vormittag soll sich die Sonne aber wieder häufiger zeigen.

(sw/L'essentiel)