«Accès interdit» missachten kostet 74 Euro

In der vergangenen Woche ist es am Pont de Clausen zu einem folgeschweren Unfall gekommen. Ein Lkw ist unter der Eisenbahnbrücke stecken geblieben, der Zugverkehr musste daraufhin unterbrochen werden. Der Fahrer hatte die Höhe seines Lastwagens wohl falsch eingeschätzt. Um solche Zwischenfälle zu vermeiden muss eine gültige Beschilderung an Gefahrenstellen angebracht sein. Diese sei auch vorhanden, wie die Stadt Luxemburg versichert.

«Es gibt Warnschilder in beiden Fahrtrichtungen, die die zulässige Maximalhöhe von Fahrzeugen in der Umgebung festlegen. Die dort angebrachten Schilder sind eindeutig und entsprechen dem Code de la Route», so ein Sprecher der Stadt. Zusätzlich zu den Warnschildern hänge an der Brücke selbst ein weiteres Verkehrszeichen, das die maximal zulässige Höhe von Fahrzeugen eindeutig auf 3,5 Meter Höhe beschränke. Weiterhin habe der Lkw-Fahrer gar nicht das Recht gehabt, diese Straße mit seinem Fahrzeug zu benutzen.

Wenn Fahrer also entsprechende Fahrverbote missachten drohe «ein Bußgeld in Höhe von 74 Euro», heißt es aus dem Verkehrsministerium. Zusätzlich dazu müsse auch die «zivilrechtliche Haftung berücksichtigt werden, das bedeutet die Spedition muss für den entstandenen Schaden haften. An der Clausener Brücke hat der Lkw die Metallkonstruktion beschädigt, die die gemauerten Teile der Brücke schützt».

(Séverine Goffin/L'essentiel)