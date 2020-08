Brutale Szenen schocken Petingen

Am Sonntag wurden in Petingen äußerst gewaltsame Szenen beobachtet, bei denen es sich möglicherweise um eine brutale Racheaktion handelte. Zahlreiche Bilder und ein Video der Ereignisse sind derzeit auf den sozialen Medien im Umlauf und sorgen für Gesprächsstoff.

Am Montagmorgen konnte die Polizei uns lediglich bestätigen, dass gegen 21 Uhr in der Nähe der Place du Marché eine gewalttätige Auseinandersetzung stattgefunden hatte. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Sieht man sich die aktuellsten Bilder an, stellt sich allerdings die Frage, wie es sein kann, dass keine weiteren Personen Verletzungen davontrugen.

In der Nähe eines Cafés liegt ein Mann auf dem Boden, der von einer Frau versorgt wird, während einige Meter weiter zwei Autos mit französischem Kennzeichen frontal zusammenstoßen. Anschließend kommt es zwischen den Fahrern zur Schlägerei: Einwohner Petingens wurden am Sonntag Zeugen dieser Szenen. Doch was ist hier wirklich vorgefallen? Mehrere Zeugen haben sich an uns gewandt, und sind überzeugt, dass es sich hierbei um eine Racheaktion handelte.

(fl/L'essentiel)