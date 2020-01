Frauen in Luxemburg gehen selten zur Vorsorge

In Luxemburg nehmen vergleichsweise wenige Frauen an den staatlichen Programmen zu Brustkrebsvorsorge teil. Zu diesem Ergebnis kommt eine Eurostat-Studie. Nur 56,3 Prozent der Frauen zwischen 50 und 69 wurden demnach in den letzten zwei Jahren untersucht. Dabei gilt gerade diese Altersgruppe als besonders gefährdet. Die Studie basiert auf Zahlen von 2017, den neusten verfügbaren Zahlen der Statistiker sowie den Daten des Gesundheitsministeriums.

Luxemburg ist damit weit davon entfernt, bei der Screening-Rate zu den besten in Europa zu gehören. Das Großherzogtum schafft es nur auf Platz elf von 22 untersuchten Ländern. In Dänemark und Finnland liegt die Rate bei etwas über 80 Prozent. Woran liegt das?

Lange Wartezeiten im Krankenhaus

Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass die Zahlen der Statistik nicht ganz die Realität wiederspiegeln. Viele Frauen in Luxemburg würden «individuelles Screening» direkt bei ihrem Gynäkologen machen, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums gegenüber L'essentiel. Diese Untersuchungen fänden außerhalb jedes Programms statt und würden somit nicht in der Statistik auftauchen. Die Zahl der Frauen die also tatsächlich untersucht würden, wäre daher schwer zu bewerten.

Seit vielen Jahren gibt es Aktionen zur Förderung der Brustkrebsvorsorge, die zum Teil vom Ministerium gefördert werden. Pink October gehört dazu. Als Grund, warum Frauen nicht zur Vorsorge gingen, nannte das Ministerium «Angst vor Schmerzen während der Mammographie». Auch seien die Wartezeiten in den Krankenhäusern oft lang, was manche Frauen entmutigen könnte.

(jg/L'essentiel)