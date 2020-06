Die Braderie wird stattfinden, aber anders als sonst

Ob Nationalfeiertag oder Schueberfouer, die Corona-Krise hat in Luxemburg vielen Großveranstaltungen des Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist unwahrscheinlich, dass die große Braderie in der Hauptstadt der Epidemie ebenfalls zum Opfer fallen wird. «Sie wird stattfinden, aber nicht in der uns bekannten Form», sagte Mireille Rahme, Vizepräsidentin der UCVL (Union commerciale de la ville de Luxembourg) gegenüber L'essentiel.

Die Ladenbesitzer haben entsprechende Garantien von der Hauptstadt erhalten und können - sofern es keine zweite Welle gibt - den traditionellen Schlussverkauf zu den vorgesehenen Terminen (29., 30. und 31. August) durchführen. Es wird in der Tat «ein Wochenende des Verkaufs» sein, erklärt Mireille Rahme, mit der Möglichkeit für die Ladenbesitzer, Regale mit Werbeaktionen im Inneren oder sogar im Freien aufzustellen.

«Aber logischerweise wird es draußen keine Bühnen oder Außenstände geben», so Mireille Rahme, die bestätigt, dass «es nicht die gleiche Atmosphäre wie in den Jahren zuvor sein wird». Angesichts der Auswirkungen der Krise auf den Einzelhandel im Großherzogtum wird es jedoch als «äußerst wichtig» erachtet, an der Braderie festzuhalten.

(Thomas Holzer/L'essentiel)