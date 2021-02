«170 Nationalitäten müssen sich äußern können»

L’essentiel: Was ist der CNE?

Munir Ramdedovic ist der neue Präsident des CNE.

Munir Ramdedovic: Es geht in diesem Rat darum, den 170 Nationalitäten, die im Land vertreten sind, zu ermöglichen sich zu äußern. Im CNE gibt es etwa 30 Nationalitäten. Ich selbst bin Montenegriner. Jede Gruppe hat ihre eigenen Bedürfnisse, daher kommt es zu vielen Diskussionen. Konkret prüft und berät der CNE seit 1993 auf eigene Initiative oder auf Wunsch der Regierung Gesetzesentwürfe.

Was hat sich seit 1993 verändert?

Alles verändert sich sehr schnell und kontinuierlich. In den 1950er Jahren kamen Minenarbeiter hinzu, in den 1990er Jahren Flüchtlinge aus dem Balkan und so weiter. Heute zieht Luxemburg beispielsweise viele qualifizierte Forscher an. Der Einwohneranteil an Nicht-Luxemburgern beträgt inzwischen fast 50 Prozent, bei der Lohnsumme sprechen wir hier von 70 Prozent. Und ich kann es nur noch einmal betonen: Es handelt sich um Bevölkerungsgruppen mit sehr unterschiedlichen Problemen.

Worin sehen sie die zukünftigen Herausforderungen?

Der CNE muss im Rahmen des neuen Integrationsgesetzes gestärkt und umgestaltet werden. Wir als Partner der Regierung fungieren. Integration muss auch im Sinne des Zusammenlebens angegangen werden, dafür müssen auch die Luxemburger in die Diskussion einbezogen werden. Ebenso müssen sich Nicht-Luxemburger engagieren und sich an den Diskussionen beteiligen. Trotz Sensibilisierung repräsentieren sie nur 20 Prozent der auf den Wahllisten vertretenen Personen.

