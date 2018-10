Elektroroller erobern die Straßen in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Tretroller, ob elektrisch oder durch Muskelkraft betrieben, verändern langsam, aber sicher das Bild auf den Straßen. Auch in den Städten Luxemburgs erleben die kleinen und leichten Gefährte einen regelrechten Boom. Obwohl die Anzahl der Elektroroller stetig wächst, gibt es hierzulande keine echten Regeln für ihre Nutzung. «Der Begriff ‹Roller› ist in der Gesetzgebung nicht als solcher definiert», erklärt der Verein für Straßensicherheit in Luxemburg (Sécurité Routière). Die Police Grand-Ducale ergänzt: «Elektroroller gelten im rechtlichen Sinn als Fahrräder.»

Roller dürfen also auf Radwegen gefahren werden. Die Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern darf dann aber nicht überschritten werden. Werden Elektroroller auf einem Bürgersteig oder in einer Fußgängerzone genutzt, droht dem Fahrer eine Geldstrafe in Höhe von 74 Euro. «Sie müssen mit Bremsen, Leuchten und Reflektoren ausgestattet sein», wie das Ministerium für Infrastruktur erklärt. Nicht-elektrische Roller dürfen auf Radwegen gefahren werden, wenn dies explizit erlaubt ist.

Roller entlasten die Straße

Für Luxemburg stellen Elektroroller «genauso wie Hoverboards oder Tretroller eine Challenge dar, weil sie unterschiedlich gestaltet sind und unterschiedlich schnell fahren», so das Ministerium, das die Entwicklung der europäischen Vorschriften genau verfolgt.

Obwohl in Luxemburg noch keine schweren Unfälle verzeichnet wurden, sieht die Sécurité Routière Roller, Segways und ähnlichen Gefährten in einer gefährdeten Position im Straßenverkehr. Das Ministerium für Infrastruktur sieht aber auch einen Vorteil in ihnen: Sie entlasten die Straße.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)