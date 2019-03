Luxemburger arbeiten mehr als ihre Nachbarn

Ein Vollzeitbeschäftigter in Luxemburg arbeitet durchschnittlich 1701 Stunden pro Jahr. Laut einer am Dienstag vom Statistikinstitut Statec veröffentlichten Studie entspricht das dem europäischen Durchschnitt (1.700). Die Rechnung basiert auf der Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 2016.

Im Vergleich zu den Nachbarländern war die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Luxemburg höher als in Deutschland (1.677 Stunden), Frankreich (1.544) und Belgien (1.495). Belgien und Frankreich belegen im EU-Vergleich mit den Nachbarländern die beiden letzten Plätze. Am meisten gearbeitet wird in Rumänien und im Vereinigten Königreich.

Weniger Teilzeitjobs in Luxemburg

Die Zahl der Überstunden stieg leicht an, nachdem sie zwischen 2008 und 2012 im Zuge der Finanzkrise von durchschnittlich 46 auf 31 gesunken war. Sie beträgt branchenübergreifend 32 Stunden (ohne öffentliche Verwaltung). Im Verkehrssektor (62) und in mittelständischen Unternehmen werden die meisten Überstunden geschoben, wie die Statistiker ergänzen.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten betrug 2016 im Großherzogtum 18,3 Prozent, gegenüber 26 Prozent in der EU. Die Teilzeitbeschäftigten arbeiten hierzulande mehr als die Hälfte der Stunden eines Vollzeitjobs (57 Prozent).

(Mathieu Vacon/L´essentiel)