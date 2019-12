In Luxemburg gilt wegen Glätte Warnstufe Gelb

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Nikolaustag beginnt eisig mit - 3 bis - 1 Grad. Am Morgen ist es trocken mit gefrierendem Nebel, welcher sich aber mit Ankunft der Warmfront auflöst. Zudem besteht dann ein Risiko für gefrierenden Regen, der um Mittag in Regen übergeht. Ab dem Nachmittag wird es wärmer. Die Temperatur steigt auf bis zu 4 Grad an.

Am Samstag bleibt es bewölkt, zeitweise stark bewölkt mit einigen schwachen Regenschauern während des Nachmittags. Dafür sind die Temperaturen mild bei 4 Grad am Morgen und bis zu 7 Grad am Nachmittag.

Der Sonntag wird stark bewölkt. Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad werden von mäßigem Wind begleitet.

(L'essentiel)