So sieht Luxemburgs Staatsapparat aus

«Als ich in in dieses Ministerium eingetreten bin, musste ich feststellen, dass viele Daten nicht vorhanden waren.» Mit diesen Worten startete Marc Hansen (DP) am Dienstagmorgen seine Pressekonferenz. Dies habe sich jedoch mit der Schaffung der Beamten-Datenbank CGPO (Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État) im September 2018 geändert, so der Minister für den öffentlichen Dienst.

Das Ziel des Human Resources-Zentrums – das die Staatsbeamten-Verwaltung ersetzt – ist, klare und präzise Statistiken über Mitarbeitende im öffentlichen Dienst zu liefern. Nicht inbegriffen sind Daten über Gemeindeangestellte und Personal in öffentlichen Einrichtungen.

Mehrzahl im Bildungsbereich

Am 31. Dezember 2018 beschäftigte der Staat insgesamt 28.326 Beamte mit einem Durchschnittsalter von 40,8 Jahren – 52 Prozent davon waren Frauen. Zudem machten Staatsbeamte 62,4 Prozent aus, Staatsbedienstete 27 und Angestellte im öffentlichen Dienst 8,8 Prozent. Freiwillige Helfer bei der Armee und der Polizei stellten 1,8 Prozent dar.

Der Bildungsbereich ist mit 49,5 Prozent Staatsbeamten der größte Arbeitgeber im öffentlichen Dienst – gefolgt von der Zentralverwaltung (Staatsministerien und -behörden) mit 34,6 Prozent. 11,4 Prozent der Beamten arbeiten für die Polizei- und Sicherheitskräfte, während 4,5 Prozent für die Justiz tätig sind. Der Frauenanteil in den staatlichen Führungspositionen bleibt jedoch relativ niedrig – nur 27 Prozent der insgesamt 344 Staatsbeamte sind Frauen.

Knapp 6000 Beamte arbeiten Teilzeit

In Luxemburg haben insgesamt 33,5 Prozent aller Staatsbeamten einen Bachelor-Abschluss (oder ein Equivalent) und 29,4 Prozent einen Master-Abschluss. Am 31. Dezember 2018 betrug die Zahl der in Teilzeit arbeitenden Beamten insgesamt 5996 – hier wird die überwiegende Mehrheit von Frauen angeführt.

(Maurice Magar/L'essentiel)