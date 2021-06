Luxemburg braucht Cannabis, und zwar schnell

Luxemburg steht vor einem Mangel an medizinischem Cannabis, schreibt LSAP-Gesundheitsministerin Paulette Lenert in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage des sozialistischen Abgeordneten Mars Di Bartolomeo. «Die im Herbst 2020 bestellten Vorräte, die die Verbrauchsprognosen bis Ende April 2021 abdecken sollten, konnten den seit November 2020 beobachteten Spitzenverbrauch nicht decken», heißt es in der Antwort weiter.

Wer erhält medizinischen Cannabis?



Die meisten Verschreibungen für medizinisches Cannabis erhalten Menschen mit einer «schweren, fortgeschrittenen oder unheilbaren Krankheit, die chronische Schmerzen verursacht» (92 Prozent). Der Rest verteilt sich auf Krebspatienten, «die mit einer Übelkeit oder Erbrechen auslösenden Chemotherapie behandelt werden» (5 Prozent) und Patienten. mit «multipler Sklerose mit symptomatischer Muskelspastik» (3 Prozent).

Die Zahl der Patienten, die ein Rezept für medizinisches Cannabis erhielten, sei von 534 im Jahr 2019 (Stand: 4. März) auf 580 im Jahr 2020 gestiegen. Gleichzeitig sei es schwerer geworden, ausreichend Vorräte zu beschaffen. Viele der in Europa ansässigen Unternehmen bezögen ihrerseits die Ware aus Kanada. «Da Cannabis ein Produkt mit Betäubungsmittelstatus ist, beträgt die Zeit zwischen Bestellung und Erhalt» mehrere Monate, erklärt die Ministerin. Die Regierung suche daher nach einem neuen Lieferanten: «Ende 2020 wurde eine Ausschreibung veröffentlicht.»

Cannabis made in Luxembourg?

Mehrere Kandidaten haben sich daraufhin gemeldet. Von den eingegangenen Angeboten seien einige nicht zulässig gewesen, und von den zulässigen Angeboten habe keines die Auswahlkriterien des Leistungsverzeichnisses erfüllt. Die Regierung hat deshalb eine neue Ausschreibung «im beschleunigten Verfahren» gestartet. Die Angebote werden derzeit ausgewertet. Dies erkläre die aktuellen Engpässe, da die Möglichkeiten der Bestellung außerhalb der Ausschreibungen in Bezug auf das Budget und die Verfügbarkeit von Produkten begrenzt seien.

Mars Di Bartolomeo unterbreitet Paulette Lenert auch einen möglichen Lösungsvorschlag: Medizinisches Cannabis in Luxemburg selbst anbauen. «Es laufen derzeit Überlegungen», zu einer möglichen «lokale Produktion von medizinischem Cannabis», antwortet die Ministerin. Noch sei jedoch keine endgültige Entscheidung darüber gefallen.

(L'essentiel)