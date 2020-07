Massenkarambolage legt A6 Richtung Arlon lahm

Auf der Autobahn A6 nach Belgien standen am Mittwoch unweit der Grenze alle Autos still. Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr kollidierten vier Fahrzeuge auf der Fahrt von Luxemburg-Stadt in Richtung Arlon, teilte ein L'essentiel-Leser mit. Demnach verkeilten sich «ein Lieferwagen und drei Autos» mitten auf der Straße.

Der Unfall verursachte schnell einen schweren Verkehrsstau, der bis in den frühen Abend andauerte. Gegen 18 Uhr meldete der Automobil Club Luxemburg (ACL) auf Twitter acht Kilometer Stau. Gegen 19.30 Uhr hatte sich der Verkehr wieder normalisiert.

(nc/L'essentiel)