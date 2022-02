Arbeitslosigkeit auf niedrigstem Stand seit 2009

4,9 Prozent - so niedrig war die Arbeitslosenquote im Januar zuletzt 2009. Am heutigen Montag meldet Adem erneut diesen Wert. Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden belief sich am 31. Januar auf 15.470, das sind 4412 Personen weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021. «Die Zahlen sind für alle Kategorien von Arbeitssuchenden rückläufig, einschließlich derjenigen, die seit mehr als 12 Monaten registriert sind», so die Adem.

«Trotz eines leichten Anstiegs im Januar 2022 bleibt die Zahl der Neuanmeldungen relativ niedrig», hieß es weiter. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Arbeitgeber im Januar dieses Jahres 4083 offene Stellen meldeten, was einem Anstieg von 46,2 Prozent gegenüber Januar 2021 entspricht. Die Zahl der am 31. Januar verfügbaren Stellen belief sich auf 10.769, «der Anstieg im Jahresvergleich betrug 63,6 Prozent».

(nc/L'essentiel)