Luxemburg sucht seinen Platz im Orbit

Sich gegen Angriffe von außen zu schützen, ist eine ständige Herausforderung für Staaten. Der Krieg in der Ukraine verdeutlicht dies auf dramatische Weise. Dies gilt umso mehr für einen Bereich wie den Weltraum, der zwangsläufig noch nicht wirklich reguliert ist. Das Großherzogtum hat seine Fühler bereits vor mehreren Jahren in diesem Bereich ausgestreckt. Es handelt sich um eine Zukunftsvision, die es nun zu sichern gilt. Dabei steht viel auf dem Spiel.

«Viele Infrastrukturen auf der Erde werden von Satelliten aus gesteuert. Ein Angriff könnte in einer ganzen Region Chaos verursachen. Im Weltraum lauern viele Gefahren», erklärte Verteidigungsminister François Bausch am Montag auf einer Pressekonferenz.

Zahlreiche Bedrohungen

Es gibt zahlreiche Bedrohungen, die jedoch nicht alle nur auf feindliche Handlungen zurückzuführen sind. Allein im Jahr 2019 umkreisten 34.000 Objekte mit einer Größe von mehr als zehn Zentimetern und 900.000 Objekte mit einer Größe von mehr als einem Zentimeter (insgesamt 6000 Tonnen Müll) die Erde. Und nicht zu vergessen die Asteroiden: «Es gibt sehr viel Schrott im Weltraum. Das Ziel ist es, auch dies zu beobachten», so der Minister.

Der luxemburgische Satellit GovSat-1, der 2018 in Betrieb genommen wird, muss insbesondere geschützt werden. Eine defensive Strategie also, die mit unendlichen Möglichkeiten einhergeht: Investitionen in neue Kommunikationssysteme, Beobachtung der Erde mit dem Satelliten LUXEOSys, aber vor allem «die Entwicklung der Armee durch hochqualifizierte Arbeitsplätze», erklärt Bausch. All dies geschieht durch internationale Zusammenarbeit.

(Thomas Holzer/L'essentiel)