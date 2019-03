Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Solidarität Lauf gegen Krebs in der Coque

Am kommenden Wochenende findet die neue Auflage des «Relais pour la vie» statt. Insgesamt 375 Teams – 13.000 Menschen – nehmen an diesem Event teil, um sich solidarisch mit Krebspatienten und ihren Familien zu zeigen. Außerdem beteiligen sich 300 Freiwillige an diesem Charity-Event, um die zahlreichen Besucher zu empfangen. Bei der Eröffnung berichten Betroffene ihre einzelnen Erfahrungen. Veranstaltet wird das Event von der «Fondation Cancer». Diese hofft in diesem Jahr, mehr als 500.000 Euro Spenden zusammenzutragen.

Karneval Fastnachtswochenende in Esch

Am kommenden Wochenende feiern die Escher Fasching. Am Samstag findet von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Place de l'Hôtel-de-ville ein Kinderkostümball statt. Am Sonntag geht es dann mit der 18. Auflage der Escher Kavalkade weiter. Der Umzug – bestehend aus insgesamt 33 Wagen, 15 Fußgänger-Gruppen und elf Fanfarenzügen – beginnt um 14.14 Uhr auf der Place Victor-Hugo und endet um 18 Uhr auf der Place de l'Hôtel-de-Ville.

Konzert Sänger von Linkin Park Solo auf der Bühne

Mike Shinoda, Sänger und Rapper von Linkin Park, macht am Samstag in der Luxepo The Box Halt. Für den 42-jährigen US-Künstler war der überraschende Tod seines Bandkollegen Chester Bennington im Juli 2017 ein einschneidendes Erlebnis. Seine Trauer verarbeitete er in seinem ersten Solo-Album «Post Traumatic», das im Juni 2018 veröffentlicht wurde.

«Make It Up As I Go» (feat. K.Flay) von Mike Shinoda:

Expo-Sciences Nachwuchsforscher präsentieren ihre Innovationen

Ein fernsteuerbarer Humanoid-Roboter, zur Unterstützung der Feuerwehr in gefährlichen Bereichen und ein 3D-Drucker für Beton, der ganze Gebäude drucken soll: Dies sind nur zwei der bemerkenswerten Projekte, die sich im vergangenem Jahr beim nationalen Wettbewerb für junge Wissenschaftler hervorgetan haben. In diesem Jahr haben 62 Jugendliche im Alter von elf bis 21 Jahren 31 Projekte eingereicht. Im Rahmen der «Expo-Sciences»-Ausstellung am Geeseknäppchen werden diese am Sonntagnachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Konzert Energie auftanken mit Mass Hysteria

Am Sonntag kehrt Mass Hysteria mit ihrem neuen Album «Maniac» in den Atelier zurück. Nach 25 Jahren Karriere ist die Band auf der Bühne immer noch voller Energie. «Für uns ist es eine Leidenschaft und alle Mitglieder der Band sind sehr eng befreundet», erklärt Frontman Mouss. Von den ursprünglichen fünf Gründungsmitgliedern sind heute davon immer noch drei dabei.

«Reprendre mes esprits» von Mass Hysteria:

Weltwassertag Verschiedene Aktivitäten für die ganze Familie in Esch an der Sauer

Am Sonntag ist Weltwassertag. Zu diesem Anlass veranstaltet der Naturpark Öewersauer ein Fest in der «Maison du Parc». Zahlreiche Aktivitäten werden angeboten – unter anderem das Basteln von Mini-Flößen. Zu gewinnen gibt es eine Fahrt auf einem Solarboot. Außerdem wird die Luxemburger Armee zeigen, wie eine mobile Kläranlage funktioniert. Auf dem Programm stehen ebenfalls verschiedene Theatervorführungen und Führungen rund um den Staudamm.

Konzert Seed to Tree präsentiert sein 2. Album

Drei Jahre sind es bereits her, dass Seed To Tree ihr Debüt-Album «Wandering» veröffentlichten. Nun kehrt die luxemburgische Pop-Folk-Band mit ihrem neuen Album «Proportions» zurück. Am Freitag werden sie ihrem Publikum in der Escher Rockhal ihre neue Songs präsentieren. Im Januar kam die erste Single «Within Me» raus. Frontman Georges Goerens startete außerdem 2017 sein Soloprojekt Bartleby Delicate.

«Within Me» von Seed to Tree:

Showcase Rim'K

Am Freitagabend, um 23 Uhr präsentiert der französische Rapper Rim'K im Lenox Club sein Showcase. Im vergangenem Jahr wurde sein neues Soloalbum «Mutant» veröffentlicht.

«Drugstore» von Rim'K:

Freizeitaktivität Yoga nach einer Ausstellung

Am Samstag veranstaltet die Villa Vauban in der Hauptstadt eine Yoga-Sitzung nach der Austellungsbesichtigung – um 10.15 Uhr für Erwachsene und um 14 Uhr für Kinder ab 6 Jahre. Eine Anmeldung ist erforderlich.

(L'essentiel)