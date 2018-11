Stau an mehreren Stellen im Feierabendverkehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der A1 zwischen Munsbach und der Ausfahrt Flaxweiler kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall, nach dem die Überholspur längere Zeit gesperrt war. Aufgrund dessen staut sich der Verkehr.

Auch auf der A3 in Richtung Thionville geht es kaum noch voran. In Richtung Grenze ging es schleppend voran, in die Gegenrichtung praktisch gar nicht mehr.

+++Update folgt...+++

(L'essentiel)