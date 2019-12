Zahl der Arbeitssuchenden stark gestiegen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit (Adem) registrierten Arbeitssuchenden lag zum 30. November 2019 bei 15.351. Innerhalb eines Jahres entspricht dies einem Zuwachs von 943 Personen oder 6,5 Prozent, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

Die vom Statistikinstitut Statec berechnete saisonbedingte Arbeitslosenquote im November liegt bei 5,4 Prozent, ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte gegenüber Oktober 2019 und 0,2 Prozentpunkte gegenüber November 2018.

Weniger freie Stellen als im Vorjahr

Die Zahl der bei der Adem registrierten nicht ansässigen Arbeitssuchenden betrug zum 30. November 2019 2358 Menschen, was einem Rückgang von 6,8 Prozent gegenüber November 2018 entspricht. Im November 2019 erstellte die Adem 2435 neue Anträge für ansässige Arbeitssuchende, was einem Rückgang von 5,2 Prozent gegenüber November 2018 entspricht. Darüber hinaus wurden 486 neue Anfragen von nicht ansässigen Arbeitssuchenden erstellt, was einem Rückgang von 10,8 Prozent gegenüber November 2018 entspricht.

Im November meldeten die Arbeitgeber 2891 freie Stellen bei der Adem, 245 Stellen oder 7,8 Prozent weniger als im November 2018.

(L'essentiel)