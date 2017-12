Flug-​​ und Straßenverkehr ist beeinträchtigt

Es schneit wieder im Großherzogtum. Aber dieses Mal ist der Kälteeinbruch und der damit verbundene Schneefall nur von kurzer Dauer. Der Wetterdienst Meteolux warnt vor glatten Straßen und stellt hierfür auf Warnstufe orange um. Mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee ist derzeit zu rechnen.

Doch bereits gegen 18 bis 20 Uhr verwandelt sich der Schnee in Regen, die Temperaturen klettern dann von derzeit null auf bis zu drei Grad. Doch damit ist auf den Straßen noch keine endgültige Entwarnung gegeben. Zwar sei laut Meteolux kein Glatteis zu erwarten, doch könne auch Schneematsch gefährlich sein.

Auch der ACL weist auf Verkehrsprobleme «durch massiven Schneefall» hin (Stand 18.59 Uhr). Auf der N12 zwischen Rambruch und Hostert steckt ein Lkw fest und blockiert eine Fahrbahn. Auf der A1 in Richtung Luxemburg-Stadt ist es kurz hinter dem Tunnel Cents zu einem Unfall gekommen. Der Laster steht derzeit auf dem Seitenstreifen. Der Berelerbierg bleibt bis auf Weideres gesperrt. Autofahrer sollen das Gebiet umfahren. Auf der N15 zwischen Ettelbrück und Pommerloch geht es nur zäh voran. Geperrt ist auch die Straße von Itzig nach Bonneweg. Dort haben sich mehrere Fahrzeuge festgefahren.

Auch am Flughafen Findel kommt es zu Verspätungen und Flugausfällen, wie sowohl der Flughafenbetreiber auf seiner Website wie auch LuxAir via Twitter mitteilte.

#INFO Severe traffic disruptions and diversions due to very adverse weather conditions at @luxairport. Several flights might be delayed and/or diverted. Luxair takes care about its passengers and does the outmost to minimize the inconveniences.