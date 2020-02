Luxemburger A400M lässt seine Muskeln spielen

Der Erstflug des luxemburgischen Airbus A400M ist nur noch wenige Wochen entfernt. Airbus hat am Montag ein neues Video veröffentlicht, in dem das Flugzeug zum ersten Mal seine Triebwerke testet. «Ein Schritt näher am für die kommenden Wochen geplanten Erstflug», heißt es im Tweet des Flugzeugherstellers.

Das in Luxemburg registrierte Flugzeug CT-01 wird der 104. von 174 bisher bestellten A400M sein. Er soll im kommenden Juni geliefert werden und könnte sogar an der Parade zum Nationalfeiertag am 23. Juni in Luxemburg teilnehmen. Gewartet wird die Maschine auf dem belgischen Militärstützpunkt Melsbroek nordöstlich von Brüssel.

197 Millionen Euro Kaufpreis und 420 Millionen Euro Betriebskosten

Die Übernahme ist Teil eines Kooperationsabkommens, das am 13. Juni 2001 zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurde. «Diese neue strategische Transportkapazität wird in der Lage sein, militärische Operationen, Krisenmanagementmissionen und humanitäre Aktionen zu unterstützen», sagte Gilles Feith, Generalkoordinator der luxemburgischen Verteidigung, als die Montage des Flugzeugs im vergangenen Frühjahr begann.

Die Lieferung des im Jahr 2003 bestellten Militärflugzeugs war mehrfach verschoben worden. Die Kosten belaufen sich nach den neuesten Zahlen auf rund 197 Millionen Euro einschließlich Mehrwertsteuer. Hinzu kommen 420 Millionen Euro an Betriebskosten über 35 Jahre.

(pp/L'essentiel)