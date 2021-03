Schütze von Remich europaweit gesucht

Nach Aldo Iamandi wird wegen versuchten Mordes europaweit gesucht, wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt. Der 30-Jährige wird verdächtigt, am 24. November 2020 gegen 22.30 Uhr einen Mann in der Nähe der Grenzbrücke zwischen Remich und Nennig angeschossen und schwer verletzt zu haben.

Seit der Tat gilt Iamandi als flüchtig, sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Er ist etwa 1,75-1,80 Meter groß und spricht albanisch. Möglicherweise ist er laut Polizei immer noch im Besitz einer Waffe.

Hinweise zum Gesuchten werden unter der E-Mail-Adresse fast.lux@police.etat.lu oder direkt über www.eumostwanted.eu entgegengenommen.

(mei/L'essentiel)