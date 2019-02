So funktioniert der erste Abschnittsradar

Der erste Streckenabschnittsradar soll in diesem Jahr auf der N11 bei Waldhof seinen Dienst aufnehmen. Auf dem vier Kilometer langen Abschnitt gab es in der Vergangenheit immer wieder – teils schwere – Unfälle.

Mobilitätsminister François Bausch enthüllte am Freitag einige Details zur Funktionsweise der Kontrollgeräte. So werden die Nummernschilder jeweils am Anfang und am Ende der Strecke registriert. Das Gerät berechnet dann die Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge die vier Kilometer hinter sich gebracht haben. Bremsen in letzter Sekunde schützt die Raser also nicht mehr vor einem Strafzettel.

«Die Daten der Fahrzeuge, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten haben, werden automatisch gelöscht. Die der Temposünder werden an die zuständige Behörden übermittelt», sagt Bausch. Auf der N11 wurden seit dem Jahr 2011 19 Unfälle registriert, bei denen es zu drei Todesfällen, vier Schwerverletzten und 33 leichter Verletzten kam.

(ol/L'essentiel)